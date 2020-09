21 settembre 2020 a

Referendum, il sì sfonda a sud. A metà dello scrutinio tutte le regioni meridionali salvo la sardegna hanno il sì sopra il 75%. In Molise addirittura intorno all'80%. Invece secondo youtrend il No avrebbe vinto in molti centri storici delle città più grandi: una scelta "ZTL".

Vince il Sì al taglio dei parlamentari. Ora il voto è più lontano

