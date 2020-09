Elezioni regionali, la previsione del mago Otelma sulla Lega prima del voto: vittoria sicura

18 settembre 2020 a

Molto spesso gli appuntamenti elettorali si intrecciano con iniziative dei personaggi noti al grande pubblico, o perché si candidano o perché si lanciano in veri e propri endorsement a favore di questo o quel candidato. Così ecco che all’evento della Lega a Sestri Levante di ieri sera è arrivato anche il Divino Otelma, che ha postato sul suo profilo Instagram la foto con il leader Matteo Salvini. E nel post assicura: “la Vittoria è sicura”. Una vera e propria scelta di campo, quindi, evidentemente anche a favore di Giovanni Toti, che guida la coalizione di centrodestra in Liguria. Otelma, infatti, è di Genova. Tuttavia, le prese di posizione a favore del centrodestra sono frequenti nelle partecipazioni pubbliche del Divino. E’ nota, infatti, la sua preferenza verso le politiche migratorie di Matteo Salvini da Ministro dell'Interno e lo scorso anno, quando il governo Pd-5 Stelle giurò, Otelma si esibì in un “rituale” ostile contro il nuovo Esecutivo dai microfoni della Zanzara.

