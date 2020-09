I killer di Willy col reddito di cittadinanza, Giorgia Meloni fa a pezzi i Cinque Stelle

17 settembre 2020 a

"Apprendo dalla stampa che i quattro arrestati per l'omicidio di Willy Monteiro venivano mantenuti con i soldi degli italiani. Prendevano tutti e quattro il Reddito di Cittadinanza. I 4 delinquenti giravano in SUV e abiti costosi e prendevano il Reddito di Cittadinanza. Willy, ragazzo di una famiglia umile, lavorava fino a tardi nella cucina di un ristorante. Va bene così?". La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni esplode contro il Movimento Cinque Stelle sul caso del reddito grillino percepito dai killer di Colleferro: Marco e Gabriele Bianchi, due degli accusati e incarcerati per l'omicidio di Willy massacrato di botte giravano in suv e con abiti costosi ma avevano diritto al beneficio statale per i poveri.

