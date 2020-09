E sul Tg arriva mister Meloni. Una sorpresa per Giorgia a Studio Aperto

Il compagno della leader di Fratelli d'Italia al debutto in conduzione

Su Studio Aperto arriva mister Meloni, il first man di Giorgia, regina della politica italiana. Andrea Giambruno, compagno della leader di Fratelli d'Italia, ha fatto il suo debutto alla guida del telegiornale in onda su Italia Uno. Mostrandosi subito spigliato ed elegantissimo, con una giacca blu lucido e una cravatta bordeax.

Giambruno, classe '81, milanese, giornalista di lunga gitatta e provata gavetta, non è certo un raccomandato, essendosi costruito con la propria professionalità una carriera di tutto rispetto. La notizia è che, per una volta e suo malgrado, esce da quell'anonimato che aveva scelto per non turbare né la scalata politica della Meloni né la privacy della loro figlioletta, Ginevra. In ogni caso, tra il plauso dei colleghi e l'intuibile soddisfazione di Giorgia, un debutto da applausi.

