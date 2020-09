Colpo di scena: Don Matteo "scomunica" Donald Trump. Guai per la Rai?

Terence Hill in campo per Joe Biden. Ed è polemica

Anche Don Matteo scende in campo per Joe Biden e regala un dispiacere a Donald Trump. Il nome di Terence Hill, interprete del sacerdote nella popolarissima serie tv della Rai, compare infatti tra gli italoamericani che sostengono lo sfidante Democratico nella corsa alle presidenziali Usa. L'attore, all'anagrafe Mario Girotti, è infatti indicato tra gli "special guests" dell'evento "Italian Americans for Biden-Harris 2020", insieme a una serie di pezzi da novanta della politica americana con origini italiane, come la speaker della Camera Nancy Pelosi.

Di fatto qualcuno a viale Mazzini potrebbe prenderla male, visto che Don Matteo è amato da un pubblico trasversale che potrebbe digerire a fatica l'aperta scelta di campo del suo interprete. Terence Hill, peraltro, non è un italoamericano, essendo nato a Venezia da padre italiano e madre tedesca.

