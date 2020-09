Di Maio dà buca ai grillini di Civitavecchia. In 50 lo aspettano inutilmente

14 settembre 2020 a

"Vi aspetto questa sera alle 19.30 a Civitavecchia per dire SÌ al taglio di 345 parlamentari". Così Luigi Di Maio aveva annunciato la sua partecipazione ad un evento del M5s a Civitavecchia. Poi, quando doveva davvero partire per Civitavecchia, qualcuno deve averlo informato che la partecipazione di pubblico grillino era scarsa. E ha preferito non farsi vedere e limitarsi a fare una telefonata - come riporta il sito Etruria News - Come gran dispiacere della cinquantina di persone presenti che lo hanno atteso inutilmente.

