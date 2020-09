Ecco perché Del Debbio straccia Formigli. La scoperta di Repubblica terrorizza la sinistra

13 settembre 2020 a

Svelato l'arcano televisivo, ecco perché Paolo Del Debbio e il suo Dritto e Rovescio hanno stracciato PiazzaPulita di Corrado Formigli: il primo ha un popolo, il secondo no. Che, a pochi giorni dalle elezioni regionali, è anche il problema del centrosinistra. A risolvere l'enigma è Repubblica che analizza i pubblici delle due trasmissioni e il "solito duello fra il talk show di Destra e quello di Sinistra", scrive Stefano Balassone nella rubrica di tv Onda su onda.

A prevalere, come detto, è De Debbio come del resto era avvenuto prima della pausa estiva. Dritto e Rovescio e PiazzaPulita però non sono concorrenti "perché coltivano fedeltà a priori di spettatori disinteressati a frequentare mondi estranei".

Ma perché Del Debbio ha più spettatori di Formigli? "Il surplus del primo, è presto detto, deriva tutto dal pubblico meno scolarizzato. Mentre Formigli prevale di gran lunga fra i laureati, ma i numeri di questa minoranza sociale non bastano a compensare lo svantaggio". Diverso il discorso sullo status finanziario del telespettatore medio. Secondo Balassone chi ha pochi soldi si affida "alla protezione paterna di Del Debbio che, pur professore, fa il Don Camillo del lavoro autonomo e delle mini rendite". Mentre chi ha status più elevato si divide a metà tra il talk di Rete4 e quello di La7. La differenza è nel tipo di élite: "una destra mercantile" che porta "un esercito di popolo" a Del Debbio e una "sinistra culturale che commercia in competenze" che un popolo non ce l'ha.

