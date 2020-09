"Il Covid non esiste" e bacia il giornalista di PiazzaPulita. Bufera sull'ex M5s Sara Cunial

10 settembre 2020 a

C'è anche l'ex 5stelle Sara Cunial al centro dell'inchiesta sugli scettici del Covid di PiazzaPulita, la trasmissione di Corrado Formigli che torna in onda questa sera, giovedì 10 settembre, su La7. Già, perché la parlamentare ha "aggredito il nostro inviato Alessio Lasta, saltandogli addosso e provando a baciarlo nel tentativo di dimostrare che il virus non esiste", si legge nell'anticipazione del programma. A corredo c'è un video che mostra la manifestazione andata in scena sabato scorso a Roma, alla Bocca della verità, che ha raccolto associazioni e sigle contrari alle regole anti contagio ma anche "negazionisti" secondo cui il Covid è un'invenzione dei media e dei poteri forti.

Le immagini mostrano la Cunial in piazza senza mascherina. "Non ce l'ho, e allora? Mi fate la multa?", dice al giornalista l'ex grillina. "Un'onorevole della Repubblica che non ha la mascherina e non rispetta il distanziamento sociale", dice Lasta che incassa il "bacio" del Covid della Cunial. "Mai, lo sai che ti stai ammalando mentre indossi la mascherina? Io altrimenti ti abbraccio amore, tesoro", dice l'ex grillina che si avventa sul giornalista. Vedremo stasera come è andata a finire.

