Riapre la scuola e Conte annuncia: "Se qualcuno è positivo tutta la classe in quarantena"

L’anno scolastico ripartirà il 14 settembre in presenza, eccetto alcune regioni. I presidi definiranno gli ingressi ad orari scaglionati. Saranno disponibili 11 milioni di mascherine gratuite, obbligatorie negli ingressi e negli spostamenti, non quando si è seduti al banco. Gli scuolabus potranno riempirsi fino all’80% dei posti. In caso di contagi da covid, ci sono linee guida da seguire e sarà possibile la quarantena dell’intera classe. Le famiglie dovranno misurare a casa la temperatura degli studenti. Questi i punti principali della riapertura delle scuole, elencati dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte

Il premier sottolinea che gli studenti hanno pagato «il prezzo più alto» per l’epidemia e che la didattica a distanza «non compensa le rinunce patite». Il premier sottolinea che le scuole distribuiranno 11 milioni di mascherine gratuite al giorno. «Ci saranno più docenti e meno alunni in classe. Sono stati stanziati 7 miliardi: 160mila nuovi docenti saranno in ruolo e altri 70mila a tempo determinato». Lo Stato ha acquistato 2,4 milioni di nuovi banchi.

«Investiremo sulla scuola, non vogliamo più classi pollaio. Sarebbe una bugia dire che dal 14 settembre sarà tutto meglio di prima. Delle difficoltà ci potranno essere ma invito a rispettare le regole».

