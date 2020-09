Lupi attacca Azzolina: "Riapre le scuole con una superficialità incredibile"

09 settembre 2020 a

a

a

"La verità è che questo Governo non ha mai avuto davvero a cuore la #scuola, la cosa più importante per lo sviluppo del Paese". Lo dice il deputato Maurizio Lupi nel suo intervento in Aula.

"È da aprile - spiega il presidente di Noi con l'Italia - che chiedo al ministro Azzolina di riaprire le scuole, ma è incredibile la superficialità con la quale (non) hanno voluto trattare la questione. In sei mesi non hanno trovato né i banchi né i professori. Hanno solo seminato incertezze".

"Diano vera autonomia alle scuole - prosegue Lupi - permettano ai presidi di assumere direttamente i professori di cui hanno reale bisogno, diano loro le risorse (ora ci sono) per pagare di più quelli che accettano di trasferirsi, usino i 37 miliardi del Mes per rimettere in piedi la medicina scolastica. Insomma, lavorino per la scuola, per i ragazzi e non per sé".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.