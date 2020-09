Donna congolese strappa camicia e rosario dal collo a Salvini: il video dell'aggressione

09 settembre 2020 a

È stata identificata e sarà denunciata la donna che questa mattina ha aggredito Matteo Salvini mentre si trovava a Pontassieve, in provincia di Firenze, per un comizio in vista delle elezioni regionali. Si tratta di una 30enne congolese che lavora per un progetto del servizio civile del Comune di Pontassieve.

La donna è riuscita ad avvicinare il leader della Lega e in pochi secondi lo ha strattonato, strappandogli la camicia e la catenina con il rosario al collo. Immediato l’intervento della polizia che ha fermato la congolese, che secondo la Digos era in uno stato di alterazione. La 30enne, che non ha precedenti penali, rischia una denuncia per violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale: accertamenti in tal senso sono in corso da parte della Digos. La donna avrebbe agito da sola e non aveva preso parte alla manifestazione che questa mattina si è tenuta a Pontassieve contro la presenza di Salvini.

Ecco il video dell'aggressione e quelli girati subito dopo:

Lo stesso Salvini ha commentato con un post su Twitter la vicenda, allegando le foto della camicia strappata e del rosario: "Alla rabbia di pochi - scrive il leader della Lega - rispondiamo col sorriso, il lavoro e la speranza di tanti".

