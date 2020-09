Alessio D'Amato, la solidarietà di Matteo Salvini al Tempo: l'assessore regionale deve dimettersi

09 settembre 2020 a

a

a

“Sostegno e solidarietà al direttore e alla redazione del quotidiano Il Tempo, minacciati indegnamente dall’assessore regionale alla Sanità del Lazio, D’Amato, per alcuni articoli". Il leader della Lega Matteo Salvini interviene sul caso dell'assessore regionale finito sotto inchiesta e "irritato" perché il direttore del nostro quotidiano Franco Bechis ha pubblicato le indagini. L'uomo di punta della giunta guidata da Nicola Zingaretti invece di rispondere ai rilievi dei magistrati contabili vuol chiudere la bocca a Il Tempo e se la prende con gli editori. "Dovrebbe dimettersi immediatamente - denuncia Salvini - Cosa ha da nascondere? Imbarazzante anche il silenzio di Zingaretti, a poche ore dall’aggressione di Grillo a un inviato Mediaset. Pd e 5Stelle sognano la stampa al guinzaglio: per chi non si inchina arrivano minacce e aggressioni fisiche”.

D'Amato non ci imbavaglierà: l'assessore alla sanità irritato perché pubblichiamo le indagini su di lui

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.