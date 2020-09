Sansa gela M5s-Pd: al referendum voto no. Sorpresa amara per Travaglio

03 settembre 2020 a

a

a

Il candidato di Pd e M5S alla guida della Regione Liguria, il giornalista Ferruccio Sansa, fa una sorpresa al fronte del "sì" nel referendum sul taglio dei parlamentari e al suo ex direttore Marco Travaglio. L'aspirante governatore ha detto che voterà no. "So che questa mia posizione può risultare scomoda ma è giusto che un candidato dica quello che pensa", ha commentato consapevole che le sue parole potrebbero contribuire a indebolire il già traballante asse Pd-5Stelle. Chi sa se il Fatto Quotidiano, che dedica la prima pagina di oggi attaccando i sostenitori del "no", darà lo stesso risalto alla dichiarazione di Sansa nell'edizione di domani.