Salvini e il Referendum: comunque vada il Parlamento è delegittimato

Il risultato del voto del Referendum sul taglio dei parlamentari e delle Regionali non cambierà un dato fondamentale: "Il Parlamento sarà comunque delegittimato": A dirlo è Matteo Salvini. "Al di là del risultato di Regionali e Referendum, prima gli italiani potranno tornare a votare per scegliere un Parlamento (e quindi un governo) nuovo, più concreto e meno litigioso, meglio sarà", ha detto il leader della Lega ad Affaritaliani.it.

Quando gli viene chiesto se dopo il Referendum sul taglio dei parlamentari, sia che vinca il sì sia che vinca il no, il presidente Mattarella debba sciogliere le Camere, Salvini risponde: "Sento tanta voglia di cambiamento che porterà la Lega ad avere risultati straordinari in tutte le Regioni al voto, da Nord a Sud, e dopo il referendum il Parlamento sarà comunque delegittimato: lasciamo che a ricostruire il Paese e a restituire lavoro, fiducia e speranza agli Italiani sia una maggioranza più compatta e capace, meno litigiosa e incapace come quella attuale sui temi fondamentali come scuola, lavoro e immigrazione", conclude Salvini.