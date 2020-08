Il grido d'allarme di Musumeci: "A Lampedusa la situazione resta drammatica"

31 agosto 2020 a

«A Lampedusa la situazione è ancora drammatica. Hotspot con oltre 800 persone e quasi 400 nella casa della fraternità. Una condizione di vera emergenza che, a denti stretti, finalmente riconosce anche il Viminale. A Pietraperzia ieri sono stati contagiati in 9 presso il centro di accoglienza. Ed è in corso il trasferimento dei positivi da un altro centro di accoglienza in provincia di Siracusa. Il bollettino potrebbe ulteriormente continuare». Lo scrive su Facebook il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci.

«Al presidente del Consiglio mercoledì darò un quadro molto chiaro, al quale mi auguro (e sono certo) vorranno seguire decisioni forti - aggiunge- stato di emergenza per Lampedusa, ponte- aereo e un vero controllo del Canale di Sicilia. E, soprattutto, no alle tendopoli ed a soluzioni similari. Rispetto della prevenzione sanitaria e del diritto alla salute di tutti. La Sicilia non può pagare da sola il prezzo dell’indifferenza dell’Europa. Basta».