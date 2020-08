Il Pd supera la soglia del ridicolo: una mascherina per bandiera

29 agosto 2020 a

Quando si supera la soglia del ridicolo: il Pd del Lazio ha una mascherina per bandiera. Una, le altre non le trovano da mesi. L'idea è venuta al Pd del Lazio che sul suo account Twitter espone in bella vista una mascherina al vento al posto di una bandiera. La scritta recita: "La nostra bandiera della responsabilità #pdlazio". Ormai i Dem sono sempre più convinti di essere l'unica forza politica in grado di garantire la salute degli italiani. Almeno questo è il messaggio che cercano disperatamente di far passare nella loro campagna comunicativa. A dimostrarlo sono le recenti parole di Nicola Zingaretti contro il centrodestra. Secondo il segretario del Pd e governatore del Lazio, infatti, con l'attuale opposizione al governo ci sarebbero state "le fosse comuni".