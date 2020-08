Italiani senza cassa integrazione. Cacciate Tridico

29 agosto 2020 a

Cassa integrazione, troppe domande ancora inevase dall'Inps. Secondo i dati sono più di 2 milioni gli italiani ancora in attesa. E il senatore Maurizio Gasparri sbotta: "Cacciate Tridico".

"I dati aggiornati al 24 agosto confermano lo scandalo Inps in materia di cassa integrazione, sul quale si cerca di far calare il silenziatore. Ci sono almeno 37 mila domande non definite che corrispondono a oltre 150 mila lavoratori. Per la "nuova" deroga, cioè quella in cui tutte le attività sono nelle mani dell’INPS, come stabilito dal Decreto Rilancio, le domande dei datori di lavoro ancora ferme sono oltre 300 mila pari a circa 1 milione e mezzo di lavoratori. A questi vanno aggiunti i lavoratori della Cassa Ordinaria e del Fis. Per un totale, ad essere buoni, di oltre 2 milioni di persone. Una vergogna assoluta. E Tridico con i vertici INPS siede ancora sulla sua poltrona, invece di essere cacciato e denunciato come è urgente e doveroso. Non ha neanche detto tutta la verità sui contributi percepiti da chi non ne aveva diritto. Tridico vince con la Azzolina la gara degli incapaci. Cacciamoli". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.