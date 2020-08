Matteo Renzi come Nostradamus. Ecco la profezia sulle elezioni Usa

29 agosto 2020 a

Tra qualche mese negli Usa si voterà e allora vale la pena ricordare la profezia che Matteo Salvini fece sulle ultime elezioni per la Casa Bianca del 2016.

E' sempre una soddisfazipne, allora e ora, fare la giusta previsione, intuire il sentimento dei popoli. #Trump2020https://t.co/N0QVvCgAPc — Mariagiovanna Maglie (@mgmaglie) August 29, 2020

In quella occasione si scontravano Donald Trump e Hillary Clinton. Intervistato da Gianni Minoli Renzi non ebbe dubbi: "Vince Hillary Clinton". E sappiamo tutti come andò a finire...