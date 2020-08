Berlusconi ha fatto due tamponi dopo l'incontro con Briatore: sono negativi

25 agosto 2020 a

Flavio Briatore è positivo al covid ma Berlusconi è negativo. Il leader di Forza Italia, dopo l’incontro con Briatore il 12 agosto scorso, si è sottoposto a due tamponi ed entrambi hanno dato risultato negativo al coronavirus e gode di ottima salute. È quanto apprende LaPresse da fonti vicine al Cav. L’ex premier è tornato ad Arcore, come previsto, per continuare a lavorare sui contenuti della campagna elettorale per le Regionali. Nei giorni scorsi è stato ad Angera, nella sua villa sul Lago Maggiore.