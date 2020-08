Salvini stronca la sinistra: "Non gli bastava processarmi, ora mi denunciano pure... Renzi non sta bene"

25 agosto 2020 a

Il capogruppo di Italia Viva in Senato, Davide Faraone, denuncia il leader della Lega, Matteo Salvini , e il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, per procurato allarme, abuso d'ufficio e diffamazione.. L’esposto, che è stato trasmesso alla Procura di Agrigento, arriva dopo l’ordinanza firmata da Musumeci che prevede lo svuotamento di hotspot e centri di accoglienza nell’Isola e il trasferimento dei migranti in altre strutture fuori dalla regione. Salvini non riesce a crederci: "Non mi bastavano i processi per “sequestro di persona”: la sinistra (nella persona del signor Faraone) mi ha denunciato, insieme al governatore della Sicilia Musumeci, per “procurato allarme”, “abuso d’ufficio” e “diffamazione”...!"

Salvini, nel video pubblicato sui social, definisce il capogruppo di Italia Viva "tal signor Faraone" e si chiede ironicamente: "Renzi come sta? Conte dov'è? La Lamorgese dov'è? Zingaretti, Di Maio... ah no, Di Maio non va disturbato perché ospita in pompa magna il ministro degli Esteri cinese, chissà se non porti qualche monopattino elettrico per Toninelli o qualche banco con le rotelle per la Azzolina...."