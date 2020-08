La Azzolina festeggia i suoi 38 anni: torta e un bel mazzo di rose rosse: "Grazie a tutti"

25 agosto 2020 a

a

a

Una torta con candelina e un bel mazzo di fiori per Lucia Azzolina. E' la stessa ministra dell'Istruzione ha pubblicare sui suoi profili social la foto della festa per i suoi 38 anni. "Grazie a tutti per i messaggi di auguri che mi state inviando per il mio compleanno - scrive la Azzolina - Un grazie di cuore va allo staff del Ministero che anche oggi, come durante il resto dell’estate, ha lavorato con me, incessantemente, alla riapertura di settembre". Non è un momento molto facile per la ministra, con tutte le incertezze che regnano ancora sulla ripartenza della scuola e il vertice di ieri a Palazzo Chigi durante il quale il premier Conte l'avrebbe strigliata a dovere.