Fra poco la Raggi ci informerà che si fa pure il letto da sola

20 agosto 2020 a

a

a

Virginia Raggi pubblica la foto di una scalinata ripulita dopo 4 anni in zona Balduina. Ed esulta come se non si rendesse conto che si tratta di ordinaria amministrazione. Sul sito 7Colli il vicedirettore del Tempo, Francesco Storace, la attacca sottolineando che tra poco la sindaca ci informerà anche del fatto che si fa il letto da sola.

La crociata della Raggi contro Salvini: spiegate alla sindaca che l'avversario non è lui

"È evidente che Virginia Raggi - scrive Storace su 7Colli - oltre quattro anni dopo, non ha ancora capito che cosa significa stare in Campidoglio ad amministrare Roma se si accontenta di immagini più degne di un presidente di municipio che del Sindaco della Capitale d’Italia. Ad esempio, ci piacerebbe vedere all’opera la sindaca che fa piazza pulita alla Stazione Termini. Ma lì non si può, ci sono gli amati clandestini che debbono essere lasciati in pace. L’avremmo apprezzata davvero se dopo più di quattro anni avesse eliminato la piaga dei campi rom dalla città. Ma ahinoi, neppure questa gioia ci è stata regalata. No, la Raggi ci delizia con le foto di una scalinata che resterà “pulita” una mesata o poco più, per poi precipitare nel degrado di prima. Questa propaganda da adolescente servirà a poco, perché la Capitale ha bisogno di molto di più, a partire da una cura d’amore di cui questa sindaca è incapace. Ci dispiace doverlo notare, ma anche la Raggi ha semplicemente usato Roma per il gioco del potere. Ma la pacchia è finita: mancano pochi mesi e la città la pulirà per davvero qualcun altro che non ha bisogno di follower sulla rete".