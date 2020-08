La crociata di Virginia Raggi contro Matteo Salvini: spiegate alla sindaca che l'avversario non è lui

14 agosto 2020 a

"Qualcuno ha convinto la Raggi che il centrodestra a Roma candiderà Matteo Salvini come sindaco. Ormai è fissata e ogni occasione è buona per buttarla in caciara contro il capo della Lega". Il vicedirettore de Il Tempo Francesco Storace sul sito 7Colli.it demolisce la sindaca per l'inutile crociata contro il leader della Lega. E attacca: "La vera comica dei Cinquestelle è lei".

L'ennesimo caso è esploso ieri dopo l'epico tweet dove la Raggi ha chiamato a raccolta una città intera: “Matteo Salvini chiacchierone. Blateri come sempre da una spiaggia. Oggi noi abbiamo portato l’acqua potabile ad alcuni residenti della periferia di Roma: per decenni sono stati senza. Questi sono fatti"

"Un tweet - scrive Storace - da conservare quando al ballottaggio delle comunali 2021 Virginia comizierà per il Pd contro le destre. Qualcuno le dovrà ricordare che si troverà a chiedere voti proprio per chi negava l’acqua alla periferia di Roma e ha governato decenni la città. I suoi nuovi compagni. È da manuale di psicologia quello che vede all’opera la Raggi contro Salvini. Ogni giorno una polemica a vuoto e non si rende conto che le polemiche più feroci vengono da casa sua. Ma ha bisogno di nemici, la sindaca, per rinfrancare truppe ormai demotivate".

Non a caso dopo quel tweet la sindaca è stata "lapidata" con i commenti degli utenti. Riporta Storace: "Il deluso: tu invece blateri da una capitale d’Italia che hai ridotto ad una latrina a cielo aperto blablabla, TRANQUILLA tanto andrai a casa dormici sopra. Più falsi e incompetenti di voi del 5Stalle non c’è nessuno. Avete fatto tutto il contrario di quello che urlavate. Poi l’andreottiano: E ci hai pensato dopo quasi 5 anni di mandato??? subito dovevi portare l’acqua a sta gente. A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca… L’indignato: ma veramente?! Avete portato l’acqua dopo quattro anni? Scommetto ai campi abusivi rom…. Lo psicologo: ma sei il sindaco o una bimba idiota che fa post da adolescente brufolosa senza ingegno? Lo scettico: “Ma la consegna dell’acqua l’ha fatta in casse da 12 bottiglie o da 6 ? Frizzante o naturale? A piedi, in calesse o in bicicletta? Monopattino?".

"Cinque anni fa lo potevi ancora fregare il popolo cara Virginia, ma ora le battute a finto effetto non provocano entusiasmo. Ormai i romani ti hanno conosciuto" sentenzia Storace.