Bastona gli italiani e regala soldi ai clandestini. Salvini smaschera le bugie di Conte

Matteo Salvini smaschera le contraddizioni e le bugie del governo Conte. Il presidente del Consiglio bastona gli italiani e le partite Iva e regala soldi agli immigrati clandestini.

“Mentre cinque milioni di partite Iva, artigiani, imprenditori e lavoratori autonomi dovranno pagare puntualmente le tasse - nonostante Covid, chiusure e crisi - il governo proroga 499 progetti di accoglienza per gli immigrati con una spesa superiore ai 375 milioni. Bastonate agli italiani, soldi per coop e clandestini. La Lega è al fianco dei cittadini e dei commercialisti che, ignorati da Conte, protesteranno a settembre. Questo governo mette in pericolo l’Italia”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.