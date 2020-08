Elezioni, Giorgia Meloni: faremo di nuovo Roma grande

Francesco Storace 21 agosto 2020 a

E’ stato complicato bloccare Giorgia Meloni per un’intervista. Ieri poi, nel bel mezzo dell’esibizione della squadra acrobatica di atleti e campioni della "Società Sportiva Lazio Paracadutismo" a San Benedetto del Tronto.

Ma valeva la pena. Anzitutto per sapere se Fdi si univa al coro antireferendario. Poi tanta attualità, a partire dal voto di settembre. Con un’accusa precisa: "Conte ha usato il coronavirus e ora punta al lockdown". E "ricatta i cittadini per le regionali con i fondi del Recovery Plan". Poi un pronostico e una notizia: in America la partita "è aperta" per Donald Trump. Dopo le regionali arriverà il candidato sindaco di Roma. "La faremo grande di nuovo": non a caso anche qui riecheggiando il presidente degli States.

Cambia la posizione di Fratelli d’Italia sul...