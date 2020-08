Pd e M5s bye bye. Perché l'inciucio fa flop

18 agosto 2020 a

Si sono appena accordati per l'inciucio ma è già un flop. Mannheimer lo scrive sul "Giornale" in base ai dati del suo ultimo sondaggio. I due partiti tentano il colpo di reni ma non ce la fanno. Dopo l'annuncio del patto elettorale, infatti, si registra l'allontanamento di una parte dell'elettorato delle forze coinvolte perché in qualche modo insoddisfatto dell'accordo stesso.

Numeri alla mano il M5s si attesta attorno al 16%, ben lontano dal risultato ottenuto alle consultazioni politiche del 2018. Il Pd si riprende qualche voto fuoriuscito ma, nel complesso, l'inciucio è già un flop.