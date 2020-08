Daniela Santanché durissima contro il governo: vogliono un altro lockdown e usano i giovani

Francesco Storace 18 agosto 2020 a

“Giuseppe Conte punta al nuovo lockdown”. È netta, e non potrebbe essere altrimenti, Daniela Santanchè, senatrice di Fratelli d’Italia e imprenditrice che ben conosce i problemi reali delle imprese. Discoteche comprese.

E in questa intervista a Il Tempo, la parlamentare della Meloni critica i nuovi provvedimenti di governo (“il 99 per cento dei contagiati non ha bisogno delle cure ospedaliere”) e lancia un messaggio durissimo: si utilizzano i giovani come apripista per comprimere le libertà. “Aspettiamoci la sorpresa: non riapriranno le scuole, alla maggioranza interessano solo gli sbarchi per i clandestini che poi scappano e infettano”.

Senatrice Santanchè, quanto è fondato il timore su un governo proiettato verso un nuovo lockdown?

“Ne sono...