Il virus viene dall'estero e lui se la prende con gli italiani. Salvini smaschera le follie di Conte

Matteo Salvini smaschera le follie di Giuseppe Conte e del suo governo. Duro con gli italiani e debole coi clandestini che sbarcano in Italia e portano il virus.

«Chiudono locali e negozi, terrorizzano e multano gli italiani, mettono a rischio migliaia di aziende e centinaia di migliaia di posti di lavoro. Intanto anche oggi sono sbarcati in Sicilia più di 100 clandestini (quasi 10mila fra luglio e agosto) e i contagi aumentano in gran parte per colpa di chi arriva dall’estero. Duri con gli italiani, deboli coi clandestini: governo di incapaci». Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.