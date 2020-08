Conte fa la guerra alle discoteche. Basta balli. C'è aria di lockdown

16 agosto 2020 a

Il governo Conte ha deciso: da domani, lunedì 17 agosto, discoteche chiuse in tutta la Penisola. Nonostante la situazione in Italia non sia affatto drammatica e alcuni esperti come Vaia dello Spallanzani assicurino che non ci sarà una seconda ondata dell'epidemia. Come che sia, da domani basta balli in pista. Che siano al chiuso o al coperto poco importa. Così come non importa che la maggior parte dei contagi stiano arrivando dai turisti che vengono dall'estero e dai migranti.

E non è finita qui. Pare che l'esecutivo stia pensando anche ad altre misure per prevenire i contagi. C'è chi minaccia l'obbligo delle mascherine dalle 18 alle 6 anche all'aperto. Misteri di Conte & Co.