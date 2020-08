Ragazzo pestato e investito dopo una rissa in discoteca. Tre arresti a Bastia Umbra

16 agosto 2020 a

a

a

I carabinieri hanno arrestato tre giovani italiani in seguito alla morte del 24enne di Spoleto, picchiato e poi investito con un’auto a Bastia Umbra. I tre arrestati, tutti ragazzi della zona, erano sull’auto che ha investito il 24enne: per loro l’ipotesi contestata è omicidio preterintenzionale e rissa aggravata.

I fatti sono avvenuti nei pressi di un noto locale vicino al Palasport Giontella dove si è scatenata una rissa tra due gruppi di giovani per motivi ancora da accertare. Il 24enne, a terra per via dei calci e pugni presi, sarebbe stato poi investito due volte da un’auto in fuga.