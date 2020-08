L'incredibile censura del Tg1 sul Duomo di Milano. Forza Italia attacca: "Errore o scelta?"

Nessun servizio sull'aggressione dell'egiziano al poliziotto nell'edizione serale

L'edizione serale del Tg1 di mercoledì 12 agosto ha completamente ignorato l'aggressione di un immigrato egiziano a un poliziotto nel Duomo di Milano. A denunciarlo è Maurizio Gasparri di Forza Italia, che si chiede se si sia trattato di un semplice errore (che sarebbe clamoroso) o di una scelta editoriale ben precisa per non turbare il governo.

«Nell’edizione delle 20 di mercoledì 12 agosto, il Tg1 non ha mandato in onda alcun servizio sulla drammatica aggressione avvenuta al Duomo di Milano. Mentre gli altri Tg del servizio pubblico hanno riportato la notizia dell’immigrato egiziano che ha minacciato e tenuto in ostaggio un agente, il telegiornale della rete "ammiraglia" ha ignorato un fatto di cronaca gravissimo. Ho presentato un’interrogazione in commissione di Vigilanza per sapere quali siano le ragioni editoriali alla base di una scelta del genere e i criteri di selezione delle notizie da parte dell’attuale direzione del Tg1, visto che nella stessa edizione è stato dato ampio spazio ad altri servizi sia di cronaca che di colore. Grave se si è trattato di un ’buco', gravissimo se invece è stata una scelta editoriale ben precisa della quale la direzione deve rispondere». Così scrive in una nota il senatore di Forza Italia.