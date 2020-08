Elezioni, Matteo Salvini stronca Conte: nel 2021 si vota

10 agosto 2020 a

"Nel 2021 si andrà a votare... So che loro vogliono attendere il 2022 per eleggere il successore di Mattarella, ma non ce la faranno, è impensabile tenere sotto sequestro gli italiani fino a fine legislatura senza peraltro fare nulla". Ne è sicuro il leader della Lega Matteo Salvini, che in un'intervista a Libero, a un anno di distanza dalla crisi del primo governo Conte, dice: "Rifarei tutto: l'errore non l'ho fatto io ma chi ha impedito all'Italia di andare al voto".

Per l'ex ministro dell'Interno le prossime regionali saranno lo spartiacque della legislatura: "Il sondaggio vero ci sarà a settembre, e lì si avrà la conferma che le cose non sono cambiate: la Lega sarà ancora di gran lunga il primo partito".

A proposito della "sfida" con la leader di Fdi Giorgia Meloni, Salvini osserva: "La competizione interna mi piace, fa bene al centrodestra.Sono contento se Giorgia sale e mi auguro lo faccia anche Forza Italia. Mi sembra che il nostro schieramento sia ormai al 50%, un abisso rispetto al Pd o a M5S". Poi l`affondo nei confronto del presidente del Consiglio: "Ha mentito agli italiani sulla pandemia. Ha tenuto aperto ciò che doveva chiudere e chiuso ciò che doveva tenere aperto. In qualsiasi altro Paese lo avrebbero fatto dimettere".