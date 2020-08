Virginia Raggi ci riprova. Ecco cosa vuole davvero il sindaco

Francesco Storace 10 agosto 2020 a

a

a

Difficile trovare folle entusiaste, ma comunque Virginia Raggi ci ha tenuto a dirlo: “Mi ricandido”. E veramente si era già capito. L’annuncio è arrivato al termine di una riunione in videoconferenza con i consiglieri della maggioranza capitolina e pare che abbia anche pronunciato una frase davvero infantile: “Non apparecchio la tavola per far mangiare quelli di prima”. Forse pensa ad un pasto a base di cinghiali e topi?

Roma, Raggi ai consiglieri M5s “Mi ricandido”

Virginia Raggi probabilmente sta tentando la carta della disperazione. Perché sa che non ha la minima possibilità di restare in Campidoglio da sindaco, stante il forte ribasso delle sue quotazioni tra i cittadini romani. Con lei il Pd non intende allearsi, a meno che non si sia di fronte all’ennesima commedia politica. Era circolata la voce di un ingresso della Raggi al governo come sottosegretario e forse potrebbe essere l’ultima carta da giocare per chi si illude sulla possibilità di un’’intesa Pd-Cinquestelle. Vedremo le prossime mosse.