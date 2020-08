Mimmo Lucano, vergogna Rai. Usano Fiorello per esaltarlo, tanto paga Pantalone

10 agosto 2020 a

a

a

La fiction su Riace e Mimmo Lucano? Andrà in onda eccome, in autunno su Rai1. "Ma sì, canonizzatelo Mimmo Lucano, sennò che ci sta a fare la Rai. Imprigionateci tutti – noi, non lui – davanti alla televisione. Ci ammanetterà incollati agli schermi Fiorello che fa tante cose buone ma ogni tanto anche una pessima" scrive il vicedirettore de Il Tempo Francesco Storace su il sito 7colli.it

Era stata stoppata l’iniziativa di una fiction Rai dedicata all’imputato eccellente di Riace. "Ma la propaganda - denuncia Storace - ha le sue necessità e la Rai che dicevano precipitata nelle mani di pericolosi sovranisti – complimenti ai dormiglioni di viale Mazzini – è tornata ad issare orgogliosamente la bandiera rossa".

Poi ancora: "E’ una vicenda di sfruttamento politico dell’immigrazione - si legge - E non è casuale che ci siano state indagini per le quali poi la magistratura ha deciso di celebrare il processo. Purtroppo attorno a Mimmo Lucano la sinistra ha tentato di costruire un modello sociale, una specie di monumento identitario che però non può essere preso come riferimento. Il lucro elettorale – se c’è – non è roba da servizio pubblico radiotelevisivo".

Insomma una brutta pagina, questa della Rai, che dovrebbe scuotere molte coscienze. "I suoi modelli la sinistra li faccia affermare alle elezioni" denuncia Storace. "Non ce li imponga attraverso la televisione che manteniamo anche noi. Noi a cui quelli come Mimmo Lucano non piacciono affatto".