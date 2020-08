La supermoglie di Crosetto fa scattare l'invidia del web. E lui gela tutti

08 agosto 2020 a

a

a

Lo strano caso di Gaia Saponaro, alias madame Crosetto. Così, d'improvviso in un sonnecchioso e lento giorno d'estate viene fuori che Guido Crosetto, politico italiano coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia, è sposato con la sosia italiana di Megan Fox (e non è un'esagerazione). Apriti cielo. L'equazione brutto ricco-bella giovane smuove dai divani il popolo di Twitter, in quest'occasione non solo poco fantasioso nei giudizi, ma anche fallace.

Tutto ha inizio il 24 luglio quando Guido Crosetto pubblica una foto in bianco e nero con la consorte con dedica romantica: "Buon compleanno alla mia compagna di vita e di strada, da 16 lunghissimi e straordinari anni! @seule_etrangere". E non manca il cuoricino rosso. I follower commentano: "A' Crose' se vede che c'hai i sordi", "la principessa e Shrek", "Zio Fester, che colpo", "Che bomber".

Ma oltre agli occhi chiari e al viso da bambola di porcellana, Gaia Saponaro ha portato in dote: due lauree, un master, quattro lingue e reso padre il politico di due figli. Crosetto ha infierito sugli scettici e sui battutisti da luoghi comuni con un altro tweet: "Dieci giorni fa ho pubblicato una foto con mia moglie che ha suscitato in molti commenti sorpresi e sarcastici. Quindi ne condivido una senza di me con alcune informazioni: stiamo insieme da 15 anni, sposati, due figli, è pugliese e benestante. Ha molto humor ed ama l’horror".

Dunque, è bella, ricca, intelligente e innamorata. Ma che ci facciamo di Belen e De Martino quando abbiamo Pascale-Turci e Crosetto-Saponaro che prendono a schiaffi l'Italietta invidiosa e ipocrita?