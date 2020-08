Lockdown e mascherine, Matteo Salvini spazza via il governo: bugiardi, irresponsabili e anti italiani

08 agosto 2020 a

"Bugiardi, irresponsabili, anti-italiani: Conte e i suoi ministri si dimettano". Dopo l'uragano dei verbali il leader della Lega Matteo Salvini spazza via il governo Conte con una domanda: "Il governo sapeva dei rischi per il Paese, ma aiutava Pechino e impoveriva le scorte nazionali?". Il caso sul dossier del Cts e il lockdown nazionale ha scoperchiato il vaso di Pandora. Il leader della Lega picchia duro contro il premier: “Anche sulle zone rosse Conte mente sapendo di mentire. E non ha mai risposto nemmeno a quanto dichiarato il 21 aprile scorso dal dirigente del ministero della Salute, Andrea Urbani: dall’inizio del 2020 il governo aveva un piano segreto per contrastare il Covid-19, ma non l’aveva diffuso per non scatenare il panico".

In un articolo del Corriere della Sera pubblicato il 21 aprile scorso il dg del ministero respingeva le accuse di ritardi da parte dell'esecutivo dopo l'inchiesta del quotidiano che ricostruiva un mese di ritardi nella gestione dell'emergenza Covid. "Dal ministero della Salute è uscito a gennaio una piano nazionale di emergenza per contrastare il coronavirus - si leggeva sul Corsera - Se la più fosca delle previsioni non si è realizzata è perché il governo ha scelto, anche se gradualmente di chiudere l'Italia imponendo il distanziamento sociale" si giustificavano i tecnici.

Il leader della Lega è come un fiume in piena: "Perché Palazzo Chigi non avvertì almeno le Regioni?" chiede Salvini. "Perché Palazzo Chigi non ha mai risposto alle richieste di chiarimento dei governatori? E perché, a metà febbraio, la Farnesina annunciava il decollo di un volo da Brindisi con 18 tonnellate di guanti, mascherine, tute e occhiali protettivi destinate alla Cina? Il governo sapeva dei rischi per il Paese, ma aiutava Pechino e impoveriva le scorte nazionali? Bugiardi, irresponsabili, anti-italiani: Conte e i suoi ministri si dimettano”.