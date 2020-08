Consiglio dei ministri, Teresa Bellanova lascia l'ospedale e va a Palazzo Chigi per salvare la sua norma

07 agosto 2020 a

La ministra Teresa Bellanova lascia la clinica e si precipita in cucina... Dopo giorni di vertici a palazzo Chigi e tira e molla sulle singole misure arriva sul tavolo del Consiglio dei ministri di venerdì sera, come promesso entro la settimana, l’atteso decreto agosto che contiene le misure finanziate con i 25 miliardi del nuovo scostamento di bilancio.

Il testo contiene molte misure via via inserite nel decreto ma ne perde altre, a partire da quella attesissima e cara al premier Giuseppe Conte, oltre che al M5s e a parte del Pd, del "cashback" ai cittadini per pranzi e cene al ristorante.

C’è invece il fondo per la filiera della ristorazione, che "scende" dal milione annunciato a 400mila euro, difeso strenuamente in questi giorni dalla ministra Bellanova: l’esponente di Iv viene a sapere che le risorse sono ancora in discussione e abbandona la clinica dov’era programmato il suo ricovero fino a lunedì per accertamenti e corre a palazzo Chigi.

È sull’importo delle singole misure che dalla serata di giovedì a quella di venerdì si consuma l’ennesima lunga trattativa nel governo, con una riunione del consiglio dei ministri data per certo per l’ora di pranzo e poi svanita nel nulla, mentre il testo entrava e usciva dagli uffici della Ragioneria generale.