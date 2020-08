Radio Savana smonta la grande balla di Conte: abbiamo seguito il Cts

07 agosto 2020 a

"Abbiamo sempre seguito indicazioni comitato tecnico scientifico". Radio Savana smonta la grande balla di Conte: "Ecco le prove del golpe bianco del premier e degli indegni" twitta Radio Savana pubblicando una clip di Conte del 5 marzo: "Abbiamo sempre agito sulle valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico" diceva il presidente del Consiglio mentre il Comitato Tecnico Scientifico il 7 marzo scriveva "Non serve il lockdown in tutta l'Italia" e il Conte il 9 marzo chiudeva l'intero Paese trasformandolo in un'unica zona rossa.