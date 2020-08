06 agosto 2020 a

Starà male? Avrà perso la voce? "No, sta cac*** sotto per le inchieste e gli scandali...". Così Enzo Rivellini, esponente napoletano di Fdi, sfotte il governatore della Campania Vincenzo De Luca. E chiede a Stefano Caldoro di non infierire sull'avversario alle corde.