Spiagge pulite, parte da Ostia la campagna ecologista di FdI

“Un agosto da patrioti per Fratelli d’Italia e un modo per amare la propria patria e difendere l’ambiente, da tanti anni ormai sono tante le iniziative di Fratelli d’Italia per combattere l’inquinamento, segnatamente la plastica, per difendere i nostri mari e le nostre spiagge". Il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni ha presentato questa mattina a Ostia, sul Lungomare Caio Duilio, la campagna ecologista del partito “Spiagge Pulite”. "In questo agosto abbiamo deciso di allestire, grazie anche alla collaborazione della Associazione Nazionale Gelatieri italiani, che ringraziamo, degli stand vicino alle spiagge nelle quali sarà possibile avere in regalo un gelato o una granita, rigorosamente tricolori, in cambio di plastica o vetro raccolti sulle nostre spiagge”.

A partire da questo fine settimana, e per tutto il mese di agosto, sarà possibile incontrare i volontari di Fratelli d’Italia in tante spiagge italiane, in particolare nelle regioni che andranno al voto il prossimo settembre come in Puglia a Brindisi Litoranea Nord il 12 e il 23 agosto e a Bisceglie il 9 agosto; in Toscana a Marina di Pisa l’8 agosto; in Campania a Baia Domizia Sud e Salerno il 9 agosto; in Liguria ad Arma di Taggia e a Borgo Marina l’8 agosto e in Veneto alla spiaggia di Caorle il 10 agosto. Sarà possibile consultare l’elenco completo sul sito fratelli-italia.it

Il partito guidato da Giorgia Meloni è stato tra i primi ad aver messo nel suo programma elettorale gli incentivi per la riconversione delle aziende produttrici di plastica, a dichiarare guerra a quella monouso e ad organizzare eventi plastic free, come l’edizione di Atreju dello scorso anno, durante la quale sono stati banditi contenitori, utensili e posate di plastica monouso e si è potuto ricorrere solo a vetro e contenitori riutilizzabili. Così una nota dell’ufficio stampa di Fratelli d’Italia.