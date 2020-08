Dl agosto, i soldi fanno gola: i rosso-gialli partono all'assalto della cassa

Francesco Storace 05 agosto 2020 a

a

a

Osservi le luci di fronte, dal finestrone de Il Tempo, e ti chiedi se ci sia più feticismo o irresponsabilità al potere. Riuniscono i capi delegazione al cospetto di Giuseppe Conte e passano le ore, i giorni, le settimane.

Il Parlamento è in ferie e loro, i capataz della scriteriata coalizione di governo fanno ammuina. 25 miliardi: questo sì e quello no. La spesa. Per lo scontrino finale serve una quantità industriale di riunioni. E ieri sera c’era già chi giurava che non sarebbe stata l’ultima della serie.

A Palazzo Chigi vanno in scena i balletti di governo e non c’è alcuna ironia. Un elenco sterminato di articoli, si parla di un centinaio circa, che ognuno infila al tavolo di maggioranza. Ma quel che più provoca rabbia è...