Matteo Salvini e il sospetto su OpenArms: ma il governo dove ha mandato le carte?

03 agosto 2020 a

"A me e a Giulia Bongiorno (senatrice della Lega, ndr), l`avvocato che mi da una mano, non è arrivato nulla", quindi "o li hanno mandati con un piccione viaggiatore all`ufficio sbagliato o non c`è nulla". Ma nel caso "do il mio indirizzo di casa". Matteo Salvini, segretario della Lega, lo dice in collegamento con SkyTg24 da Milano Marittima. "Che il presidente consiglio dica bugie o sia distratto è cosa strana", aggiunge. Per Salvini quello deciso dal Senato sul caso Open Arms è "un processo politico 'alla Palamara' che vede i protagonisti scappare in maniera ipocrita, perche abbiamo deciso tutti assieme, era nel programma di governo".

Il segretario della Lega si sente quindi una vittima? "No, vado a testa alta in tribunale a Catania, il 3 ottobre, esattamente fra tre mesi, mi metterò il countdown sul comodino come si faceva a a militare", risponde l`interessato. Una situazione "surreale", prosegue Salvini, "un processo politico, un tribunale politico", ma "moralmente con me ci sarà una mare di gente" perchè "se pensavano di mettermi paura mi hanno dato piu` forza". Infine, anche se tutto cio` "sicuramente non e` normale", conclude, "non ho nessuna preoccupazione in materia".

Nell'itervista a SkyTg24 il leader della Lega ha affrontato numerosi temi come l'eventuale accordo Lega-M5s per l'elezione del prossimo presidente della Repubblica: "Se ci sono nomi di garanzia, assolutamente sì". "Io non più al governo? Si vede: gli sbarchi sono quintuplicati. Non vedo l’ora che gli italiani possano votare. Noi ci prepariamo per governare questo Paese. A settembre tanti italiani voteranno per le regionali".

Sul caso mascherine Salvini ha detto che "quando è necessario si mette", ad esempio "nei luoghi chiusi, sui treni". Certo, "spero di tornare alla normalità il prima possibile" ma "ai giovani dico `usate la testa, rispettate la distanza, fate quello che la scienza chiede di fare`". Certo, attacca subito dopo, "che il problema siano giovani e anziani e non chi fa sbarcare migliaia di clandestini che poi scappano è surreale".