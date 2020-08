Giulio Tarro la butta in politica: il virologo presidente onorario di Alleanza di Centro

03 agosto 2020 a

a

a

Giulio Tarro presidente onorario di Alleanza di Centro. Il virologo ha detto al segretario dell'Adc Francesco Pionati. Lo stimato virologo, allievo prediletto del premio Nobel, Albert Sabin, ha tenuto a specificare che non ci sarà nessuna candidatura né tantomeno un impegno politico. Soprattutto non correrà alle elezioni regionali. "Con l’AdC dell’amico Pionati la convergenza è su quei valori che rappresentano un vero e proprio progetto da realizzare insieme, in un percorso difficile, ma decisivo per far recuperare credibilità alla politica e qualità alla società civile“ ha spiegato il prof.

“Il professore Tarro rappresenta la sintesi di tutti quei valori ai quali vogliamo ispirarci - ha dichiarato il senatore - Onestà intellettuale, competenza, sacrificio e senso autentico della scienza, che non si piega alle convenienze e agli interessi economici, ma difende la verità nell’esclusivo interesse dei cittadini".