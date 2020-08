Gli uomini di Zaia minacciano il no all'alleanza con Fdi in Veneto

Aut aut della Lega: Meloni firmi il documento sull'autonomia e niente alleanza

In Veneto la lega non si fida. Gli uomini di Zaia minacciano, infatti, di dire con all'alleanza con Fratelli d'Italia per le elezioni regionali. Insomma, la visita nel veronese di Giorgia Meloni, che ha rassicurato i leghisti sull'impegno di Fratelli d'Italia a favore dell'autonomia del Veneto, non è stata sufficiente. La Lega pretende infatti che i leader nazionali del centrodestra, la stessa Meloni e Silvio Berlusconi, firmino il documento preparato dal governatore Luca Zaia sull'autonomia e il referendum. Un aut aut quello di Zaia e del Carroccio veneto e una mediazione appare difficile. "La trattativa è delicata e difficile anche per ché non riguarda solo la questione dell'autonomia, ma una serie di attacchi che Fratelli d'Italia sta facendo sul territorio alla Lega e ai suoi rappresentanti"; scive il Gazzettino che riporta le parole trapelate dal vertice della Lega locale che venerdì ha fatto il punto sulle alleanze.