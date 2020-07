Coronavirus, seconda ondata sì o no? Ora l'Oms dice che non tornerà

28 luglio 2020 a

a

a

Da un grande esperto a un altro, ognuno smentisce il parere precedente e la confusione resta sovrana. Il Coronavirus tornerà forte in autunno? Stando a quanto riferito da un membro dell'Oms, la pandemia di Covid-19 sarà «una grande ondata non stagionale» che «andrà su e giù per un po'». Lo ha detto la dottoressa Margaret Harris dell’ Oms, in un briefing a Ginevra, citata dal quotidiano britannico The Guardian. L’ Oms ha precisato che il virus non si comporta come quelli influenzali che seguono le tendenze stagionali.

«La gente sta ancora pensando alle stagioni. Ciò di cui tutti abbiamo bisogno è di capire che si tratta di un nuovo virus e che si comporta in modo diverso», ha spiegato l’esperta dell’ Oms, che ha messo in guardia dal pensare al coronavirus in termini di ondate: «Sarà una grande ondata», che andrà «un po' su e un po' giu», ha detto Harris.