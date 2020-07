Francesca Pascale e l'accordo milionario con Silvio Berlusconi: non posso tornare alla vita di prima

"Mi ha trattato sempre come una regina", ha confessato al giornalista Roberto Alessi

27 luglio 2020 a

a

a

Per Francesca Pascale c'è un prima e un dopo Silvio Berlusconi. E non si può tornare indietro. Dopo la fine della relazione decennale con il Cavaliere ha ricevuto un assegno da 20 milioni di euro oltre al mantenimento di un milione l'anno e l'uso di villa Marta. Dopo i dettagli per così dire contabili dell'accordo, arrivano anche quelli sentimentali. La Pascale ha affidato una confidenza a Roberto Alessi che il giornalista ha riportato su Libero: "Ho dedicato al presidente i miei migliori anni", "mi ha sempre trattata come un regina, ora non posso mica tornare alla vita di prima", le parole della ormai ex fidanzata di Berlusconi, ora legato alla deputata calabrese di Forza Italia, Marta Fascina.

Francesca Pascale e Paola Turci coppia fissa, il gossip che scatena la rete

Oltre all'accordo economico, tra Silvio e Francesca continua a sussistere un "rapporto di affetto e vera e profonda amicizia", come riportato dal comunicato che ha ufficializzato la rottura dopo dieci anni. La Pascale pre-Berlusconi è lontana anni luce.