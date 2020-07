Giorgia Meloni e i sondaggi, freccia ai gufi della sinistra: non vi salva nessuno

26 luglio 2020 a

Giorgia Meloni dalla montagna, ma soprattutto dalla vetta del 18% che il sondaggio pubblicato ieri dal Corriere attribuisce a FdI , manda un messaggio a chi vuole avvelenare i pozzi del centrodestra. "La sinistra e il mainstream tentano di utilizzare la crescita di Fratelli d'Italia per dividere il centrodestra, deviando l'attenzione dal vero dato: la maggioranza degli italiani è stufa della sinistra. Non riusciranno a dividerci e arriverà presto il giorno in cui daremo all'Italia un governo forte, coeso e che metta al primo posto gli interessi dell'Italia e degli italiani", scrive la leader di FdI su Facebook postando un video in cui si scaglia su chi vuole dividere il centrodestra.

Il divario ta Lega e Fdi è di soli 5 punti secondo il sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli. "Tutti a sottolineare che adesso Meloni e Salvini si devono dividere. Nessuno tra gli osservatori mainstream che parla del vero dato importante: siamo 1,6 punti dal Pd e a meno di un punto da M5s", attacca Giorgia che tira le somme del trionfo. E del disastro della sinistra: "Se continua così tra qualche mese i primi partiti italiani saranno Lega e Fratelli d'Italia e con Forza Italia il centrodestra è quasi al 50%. Questo vuol dire che questi signori non sono al riparo con nessuna legge elettorale. Cari amici della sinistra, invece di tentare di dividere il centrodestra occupatevi del fatto che non vi vuole votare più nessuno".