Sondaggio bomba, Meloni da record: Fdi "vede" la Lega. Conte gode ma il Pd...

Continua a volare Giorgia Meloni: ora il divario tra Fratelli d'Italia e la Lega di Matteo Salvini è di soli cinque punti. A fotografare lo stato di salute delle forze politiche all'indomani dell'accordo in Europa sul Recovery Fund è il sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli pubblicato oggi, sabato 25 luglio, sul Corriere della sera. Nelle intenzioni di voto FdI guadagna l'1,7% e raggiunge il miglior risultato di sempre (18%) mentre le idee nella testa degli italiani cominciano a farsi più chiare. Secondo la rilevazione, infatti, la nebulosa formata da astensionisti e indecisi scende del -3,9% e torna sotto al 40%, comunque tantissimi.

Primo partito sempre la Lega di Matteo Salvini con il 23,1%, che perde lo -0,9%.

Continua la corsa di Giorgia Meloni. Il sondaggio che fa tremare Conte

E la maggioranza? Non pare beneficiare di quello che il premier Giuseppe Conte ha definito un risultato storico, ovvero l'intesa Ue sui fondi per l'emergenza Covid. Il Pd perde lo 0,8 % e scende al 19,6%, come a febbraio. Terzo parito è il Movimento 5 Stelle con il 18,9%, che guadagna lo 0,9%.

Nel centrodestra più staccato Forza Italia (6,9%; -0,3%).

Meglio Sinistra Italiana-Articolo (2,9%, +0,6%) ed Europa Verde (2,9%; +1%) del derby centrista tra Matteo Renzi e Carlo Calenda, entrambi al 2,5%. Azione perde lo 0,3%, Italia Viva lo 0,4%. Su questi, fa notare Pagnoncelli, incombe la mannaia del Germanicum in discussione alla Camera con una soglia di sbarramento pari al 3%.

Giorgia Meloni, le tre condizioni per "soccorrere" Conte sul bilancio

E Conte? Il premier incassa i benefici della missione a Bruxelles con l’indice di gradimento del governo che cresce di 4 punti e tocca il 61%. Il livello più elevato del Conte rossogiallo. Il gradimento personale schizza a 65%, a un passo dal record di aprile quando a colpi di Dpcm e solitarie conferenze stampa serali aveva toccato il 66%.