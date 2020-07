Ancora 800mila senza Cig. Gasparri a valanga su Tridico e governo: vergogna

Sullo stesso argomento: Conte rifila le solite promesse e sui social lo massacrano: basta chiacchiere

24 luglio 2020 a

a

a

A oltre quattro mesi dall'inizio del lockdown ci sono ancora 800mila persone che non hanno percepito la cassa integrazione. E molte di loro non sanno come andare avanti. “Il presidente dell’Inps Tridico è un bugiardo. È una vergogna che stia ancora al suo posto", tuona il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri che chiede senza mezzi termini le dimissioni di Pasquale Tridico. "Deve essere cacciato su due piedi. Ha seppellito il Paese di menzogne, non ha pagato a centinaia di migliaia di persone la cassa integrazione. Ho diffuso per settimane i dati veri, ora il vertice dell’Inps li tiene celati perché ha paura di essere sepolto dalla verità che smentisce le bugie di Tridico".

Cassa integrazione? Ve la potete scordare

Ma i numeri veri sono usciti lo stesso. "Oggi il Presidente dell’organo di vigilanza dell’Inps, Loy, che è un esponente di vertice dell’Istituto, conferma che ci sono almeno 800 mila persone che non hanno percepito la cassa integrazione. La Catalfo è andata in Parlamento a mentire. Tridico gestisce in maniera intollerabile l’Inps. Un autentico incapace da dimissionare in tempo reale".

Perché "ci sono quindi circa un milione di italiani che non hanno ancora ricevuto i soldi dovuti - prosegue Gasparri nel suo durissimo attacco - Lo conferma il Consiglio di vigilanza dell’INPS ma il governo dei grillini bugiardi e incapaci tace. Tridico è la vergogna assoluta. Una persona inadeguata che va cacciata insieme alla Catalfo e al governo".

"Cacciatelo". Cig mai pagate, Gasparri denuncia l'inganno dell'Inps

Il consiglio dei ministri ha approvato un disavanzo di 25 miliardi su cui si dovrà esprimere il Parlamento. "Altro che votare lo scostamento di bilancio. Io personalmente a chi non paga i cittadini non do nessun voto e lo dirò con chiarezza in ogni sede - attacca il senatore - Nessun aiuto a un governo che tiene Tridico al vertice dell’Inps e che affama i lavoratori. È un governo da combattere e da cacciare”.