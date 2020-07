Ecco la verità sul Recovery Fund. All'Italia solo 25 miliardi

Con il rimborso trentennale degli Eurobond dimagrisce la dotazione di Roma

22 luglio 2020

Una pioggia di soldi sta per piovere sull’Italia. Questo è il dato certo dopo che il Consiglio europeo ha trovato l’accordo per il Recovery Fund. Dal 2021 al 2027 il bilancio della Commissione europea si arricchirà di 750 miliardi che saranno utilizzati per aiutare i singoli Stati ad affrontare la crisi economica determinata dal Coronavirus. Di questi 390 saranno erogati a fondo perduto, altri 360 sotto forma di prestiti. All’Italia, stando al complesso algoritmo che ha determinato la suddivisione, ne dovrebbero spettare ben 209: 82 miliardi di sussidi e 127 di prestiti.

Ha quindi ragione la macchina comunicativa di Palazzo Chigi che ha parlato di trionfo di Giuseppe Conte a Bruxelles? Sì e no. Nel senso che senza dubbio il premier è tornato in Italia con un risultato in linea con le aspettative della vigilia. Ma in attesa della versione dettagliata dell’accordo, già la sintesi diffusa dal Consiglio europeo apre la strada a una serie di potenziali «trappole» per il Paese che, sebbene lasciano il segno positivo alla dotazione economica ottenuta da Roma, ne ridimensionano comunque notevolmente la portata. Vediamo perché.

I tempi innanzitutto. Il 70% dei soldi sarà impegnato nel 2021-2022, mentre il restante 30% sarà distribuito entro il 2023. Tradotto, l’Italia avrà a disposizione circa 150 miliardi nei primi due anni, una sessantina nel terzo anno. Ma davvero quei soldi arriveranno a destinazione? Il dubbio è lecito. Le erogazioni, infatti, saranno condizionate alle riforme che il Paese dovrà effettuare e che, in assenza di indicazioni più precise, dovranno essere quelle richieste dall’Europa nelle varie raccomandazioni che la Commissione fa ai Paesi anno per anno. Per l’Italia sono sostanzialmente sempre le stesse: contrasto all’evasione fiscale, alla corruzione, al lavoro sommerso, taglio delle agevolazioni fiscali, semplificazione delle agevolazioni fiscali, razionalizzazione delle aliquote delle tasse, snellimento dei tempi della giustizia, riforma del catasto ecc. Sostanzialmente, per avere i soldi dovremo fare quello che l’Europa ci chiede e che finora abbiamo ignorato...

